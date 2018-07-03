Анна Седокова призналась, что у нее впервые в жизни появились мозги

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 3 Июл 2018 в 12:41 PDT

Анна Седокова с помощью социальных сетей постоянно общается со своими фанатами. При этом певица часто удивляет фолловеров неожиданными снимками, оставляя посты юмористического характера. Вот недавно знаменитость смогла поднять настроение абсолютно всем поклонникам.Популярная певица опубликовала видео, в котором показала, как она в ресторане ест телячий мозг. Артистка, шутя, заявила, что у неё с этого момента впервые появились мозги. Фолловеры просто в восторге от данной шутки исполнительницы песен. За девять часов видеоролик собрал более 570 тысяч одобрительных лайков и свыше 200 тысяч позитивных комментариев.