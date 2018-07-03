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Настя Каменских рассказала поклонникам о желании учиться и двигаться вперед

Известная украинская исполнительница песен Настя Каменских обнародовала в рамках Instagram новую публикацию, на которой она запечатлена в спортивном костюме. Украинская певица решила рассказать поклонникам о своем желании чему-нибудь новому учиться и двигаться вперед.

Настя Каменских рассказала поклонникам о желании учиться и двигаться вперед


Настя Каменских написала, что время очень быстро бежит и ей хочется побывать в различных странах и попробовать для себя абсолютно новые вещи. Певица не знает, почему у нее жажда к обучению, а также движению вперед, чему она очень рада, потому что характер артистки не позволяет ей останавливаться.

Настя Каменских рассказала поклонникам о желании учиться и двигаться вперед


За одиннадцать часов снимок Насти оценили свыше 56 тысяч пользователей соцсети. В комментариях фанаты похвалили исполнительницу песен за стремление к успеху. Некоторые написали комплименты касательно внешнего вида звезды. Они также поблагодарили певицу за ее обращение к ним, а также за теплые слова.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:18
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