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Озвучены рублёвые цены на кроссовер Infiniti QX50 новой генерации

Модель QX50 предлагается в РФ в четырёх вариациях исполнения. Россияне пока могут приобрести новый Infiniti QX50 с бензиновым 2,0-литровым турбодвигателем VC-Turbo, дефорсированым для России до 249 лошадей.

Озвучены рублёвые цены на кроссовер Infiniti QX50 новой генерации


С мотором в паре работает вариатор XTronic с полным приводом. Базовая комплектация Pure за 2,799 млн руб оснащается светодиодной оптикой, обогревом зеркал, а также нижней части автомобильного лобового стекла, восемью подушками безопасности, системой доступа без ключа, круиз-контролем и прочими функциями. Версия Luxe имеет матовые алюминиевые вставки, климат-контроль на три зоны, рейлинги, панорамную крышу, тонировку. Авто стоит 2,9 млн руб. Список оснащения Infiniti QX50 Sensory за 3,5 млн руб дополнили памятью настроек руля, передних кресел, зеркал, аудиосистемой Bose Premium Sound System, удалённым запуском мотора, системой кругового обзора, парковочным ассистентом.

Топовая вариация имеет дизайнерский пакет Island White, который предусматривает трёхцветное оформление салона. Авто расценивается в 3,96 млн руб.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 08:30
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