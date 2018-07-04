Физики нашли объяснение схожести в динамике полета и плавания

Суровые процессы эволюции заставили летающих и плавающих животных перейти к движению, имеющему схожесть по характеристикам. Данный факт произошел в связи с общей концепцией при обтекании тела жидкостью или газом. Данные процессы описывает гидродинамика, оперируя при этом узким диапазоном чисел Струхаля, он же безразмерный коэффициент. Известна так же его зависимость от колебательных режимов при движении газообразных или жидких сред. Особенности в строении тела, обеспечивают водоплавающим и пернатым максимальную возможность эффективно перемещаться в своей природной среде.Ученые провели сравнительную аналогию между особенностями плавников рыб и строением крыльев птиц. Системы была изучена по всем существующим версиям. В результате, исследователями установлено, что всем минимальным показателям значениям числа Струхаля соответствует компромисс между показателем лобового сопротивления и силы тяги.Данным способом определяется показатель наиболее эффективного режима перемещения. Движение тела в воздухе или в воде, ставит его в зависимость от кинематики энергетических соображений. Компенсируется сопротивление тела удельной тягой, определяя тем самым скорость передвижения птиц или рыб.