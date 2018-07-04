АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпоха палеолита стала трамплином для развития технологий человечества
EUR 73.70 USD 63.22
Курс валют на 04.07.2018

Физики нашли объяснение схожести в динамике полета и плавания

Учеными найден способ объяснения схожести в динамике плавания и полета, данные движения характерны своей оптимальностью в диапазонах от 0,2 до 0,4 по Струхалю. Специалисты анализировали раскачивание пластинки в разных направлениях, в результате определена зависимость и эквивалент параметров, соответствующих летящей птице или плывущей рыбе.

Суровые процессы эволюции заставили летающих и плавающих животных перейти к движению, имеющему схожесть по характеристикам. Данный факт произошел в связи с общей концепцией при обтекании тела жидкостью или газом. Данные процессы описывает гидродинамика, оперируя при этом узким диапазоном чисел Струхаля, он же безразмерный коэффициент. Известна так же его зависимость от колебательных режимов при движении газообразных или жидких сред. Особенности в строении тела, обеспечивают водоплавающим и пернатым максимальную возможность эффективно перемещаться в своей природной среде.
Физики нашли объяснение схожести в динамике полета и плавания


Ученые провели сравнительную аналогию между особенностями плавников рыб и строением крыльев птиц. Системы была изучена по всем существующим версиям. В результате, исследователями установлено, что всем минимальным показателям значениям числа Струхаля соответствует компромисс между показателем лобового сопротивления и силы тяги.

Данным способом определяется показатель наиболее эффективного режима перемещения. Движение тела в воздухе или в воде, ставит его в зависимость от кинематики энергетических соображений. Компенсируется сопротивление тела удельной тягой, определяя тем самым скорость передвижения птиц или рыб.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 01:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ведущий инженер Даг Филд покинул компанию Tesla
Ирина Аманти возмущена провокациями бывшей
Физики нашли объяснение схожести в динамике
ЧМ-2018: Сборная Англии снимает проклятье и по
ЧМ-2018: Швеция минимально одолела Швейцарию
В Египте обнаружили загадочный черный гранитный
Историки нашли исторические свидетельства
Исследователи заметили отражающий тень
Место падения Тунгусского метеорита может стать
Ученые: Ананас лечит гипертонию, бронхит и
Жительница Бразилии шокировала журналистов
Зверобой и ромашка помогают людям справиться со
Пришельцы оставили жителям города Кроли новое
Айва помогает людям вылечить анемию, болезни ЖКТ
Экстрасенс Хаял Алекперов советует людям очищать
Рыбаки России обратились к президенту с просьбой
Ученые: Иммунные клетки акул могут вылечить
Британский медиум Селли Морган доказала свои
Использование кондиционеров ухудшает ситуацию с
ФОМС озвучил рейтинг «отпускных» заболеваний
Нейробиологи раскрыли секрет интеллекта попугаев
Поклонники назвали Игоря Акинфеева супергероем
Из-за дождя норильчан напугали слухами о выбросах
В Швеции основали премию по литературе,
Австралийка может навсегда лишиться зрения после
Сбербанк стал первым в России, адаптировавшим
Глюкоза обнажается перед поклонниками
Наркозависимая Милана Кержакова грозилась
Крушение парома в Индонезии: Погибли пассажиры
Муцениеце рассказала о состоянии здоровья
Просмотреть все новости