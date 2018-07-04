Ведущий инженер Даг Филд покинул компанию Tesla

Имеются данные, что вице-президент компании по инженерной работе в мае ушел в долгосрочный отпуск. Он к своим обязанностям приступить должен был через шесть недель. Однако в компании он не появился. Пока причина ухода ведущего инженера Tesla является неизвестной. Между тем в компании отметили, что он готов продвигаться дальше. Уход Даг Филд за последние 2 года стал самой большой потерей компании. Он осуществлял работу в Tesla ещё с 2003 года. Благодаря его разработкам упростили конструкцию транспортного средства Model 3. Это помогло уменьшить расходы на сборку и повлекло к уменьшению конечной стоимости автомобиля.В неделю выпускают уже по 5 000 авто в неделю. В свою очередь компания старается увеличить данный показатель до 6 000, надеясь, что на это уход Дага Филда не повлияет.