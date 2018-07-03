В Аккре 20 школьников были госпитализированы после нашествия призраков

Свидетели события отметили, что подростки бились на полу в конвульсиях, говоря, что фантомы пришли за их душами. Испуганные учителя сразу вызвали сюда медиков, которые были растеряны, глядя на такое зрелище. Потом несколько школьников, лежащих без сознания, пришли в себя и озвучили ситуацию.Они увидели туман желтого цвета, откуда стали выходить жуткие фигуры существ, не имеющих лиц. Они протягивали к детям конечности и показывали сюжеты, связанные со смертью, после чего по полу стала течь кровь. Анализы показали, что все ребята не употребляли запрещенные препараты или их аналоги, но специалисты не могут найти источник психоза.