АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпоха палеолита стала трамплином для развития технологий человечества
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

В Аккре 20 школьников были госпитализированы после нашествия призраков

В Аккре 20 школьников были госпитализированы после нашествия призраков. Это событие вызвало массовое помешательство, после чего пострадавшие особы стали громко кричать и махать руками.

Свидетели события отметили, что подростки бились на полу в конвульсиях, говоря, что фантомы пришли за их душами. Испуганные учителя сразу вызвали сюда медиков, которые были растеряны, глядя на такое зрелище. Потом несколько школьников, лежащих без сознания, пришли в себя и озвучили ситуацию.

В Аккре 20 школьников были госпитализированы после нашествия призраков


Они увидели туман желтого цвета, откуда стали выходить жуткие фигуры существ, не имеющих лиц. Они протягивали к детям конечности и показывали сюжеты, связанные со смертью, после чего по полу стала течь кровь. Анализы показали, что все ребята не употребляли запрещенные препараты или их аналоги, но специалисты не могут найти источник психоза.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:07
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники назвали Игоря Акинфеева супергероем
Из-за дождя норильчан напугали слухами о выбросах
В Швеции основали премию по литературе,
Австралийка может навсегда лишиться зрения после
Сбербанк стал первым в России, адаптировавшим
Глюкоза обнажается перед поклонниками
Наркозависимая Милана Кержакова грозилась
Крушение парома в Индонезии: Погибли пассажиры
Муцениеце рассказала о состоянии здоровья
Поклонники Яны Рудковской раскритиковали ее из-за
Модель Белла Хадид снялась на пляже топлес для
Анна Седокова призналась, что у нее впервые в
Стало известно имя убийцы Тупака спустя 22 года
Николь Кидман разочаровала поклонников блеклым
Кислород в атмосфере кометы Чурюмова-Герасименка
В Аргентине камера наблюдения запечатлела
Сара Джессика Паркер поразила фигурой в купальнике
Поклонники не узнали упитанную Понаровскую на
Настя Каменских рассказала поклонникам о желании
Робби Уильямс считает, что у него аутизм
Максим Виторган и Татьяна Арнтгольц стали парой в
Миле Кунис не дают спокойно жить слухи о ней самой
Мусульмане набросились на Анастасию Решетову
Транжирой в монаршей семье оказался принц Чарльз
Главных героев «Во все тяжкие» задействуют в
Поклонники обвинили рэпера T-Killah в обмане с
В Аккре 20 школьников были госпитализированы
Мятая грудь Кэти Холмс шокировала посетителей
Знаменитого музыканта Алана Лонгмьюира погубила
Призрак Веры Глаголевой разрушил дорогой особняк
Просмотреть все новости