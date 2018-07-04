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В Липецкой области российские ученые нашли осколки метеорита

В Липецкой области российские ученые нашли осколки метеорита. Они выяснили, что они оказались тут после космического события в июне.

Тогда люди видели яркую вспышку на небе после метеоритного дождя. Сотрудники РАН во время научной экспедиции решили исследовать территорию, и нашли 5-килограммовый кусок небесного тела, имевшего 2-метровый размер. Оно взорвалось в атмосфере на большой высоте, а это космическое чудо относится к классу хондритов.

В Липецкой области российские ученые нашли осколки метеорита


После падения на землю осколок обгорел и имеет черный окрас сверху, но внутри сохранил серый цвет. Пока ученые не могут до конца понять, откуда появляются метеориты, которые могут многое поведать о процессах эволюции в Солнечной системе.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 03:00
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