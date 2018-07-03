Поклонники обвинили рэпера T-Killah в обмане с тату «Россия»
Поклонники обвинили рэп-исполнителя T-Killah в обмане с татуировкой «Россия» набитой на его лице.
Репер T-Killah в своем микроблоге Instagram обнародовал видео, на котором видно, как мастер тату выводит на правой щеке артиста надписи «Игорь» и «Россия». Однако на последних снимках пользователи не могут разглядеть соответствующие изображения. Необъяснимый феномен является причиной для жарких споров и дебатов. Подписчикам удалось рассмотреть на лице рэп-исполнителя одно слово, однако оно отличается от ранее продемонстрированной надписи.
Защитники музыканта предположили, что видео могло рассказывать о планах знаменитости, а также подборе дизайна будущей тату. Другие же фолловеры задают T-Killah вопрос, по какой причине он не сдержал обещание, а также об исчезновении со щеки имени вратаря российской сборной.