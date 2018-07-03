Поклонники обвинили рэпера T-Killah в обмане с тату «Россия»

Публикация от T-killah (@t_killah) 1 Июл 2018 в 12:08 PDT

Репер T-Killah в своем микроблоге Instagram обнародовал видео, на котором видно, как мастер тату выводит на правой щеке артиста надписи «Игорь» и «Россия». Однако на последних снимках пользователи не могут разглядеть соответствующие изображения. Необъяснимый феномен является причиной для жарких споров и дебатов. Подписчикам удалось рассмотреть на лице рэп-исполнителя одно слово, однако оно отличается от ранее продемонстрированной надписи.Защитники музыканта предположили, что видео могло рассказывать о планах знаменитости, а также подборе дизайна будущей тату. Другие же фолловеры задают T-Killah вопрос, по какой причине он не сдержал обещание, а также об исчезновении со щеки имени вратаря российской сборной.