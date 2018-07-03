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Поклонники обвинили рэпера T-Killah в обмане с тату «Россия»

Поклонники обвинили рэп-исполнителя T-Killah в обмане с татуировкой «Россия» набитой на его лице.

Поклонники обвинили рэпера T-Killah в обмане с тату «Россия»


Репер T-Killah в своем микроблоге Instagram обнародовал видео, на котором видно, как мастер тату выводит на правой щеке артиста надписи «Игорь» и «Россия». Однако на последних снимках пользователи не могут разглядеть соответствующие изображения. Необъяснимый феномен является причиной для жарких споров и дебатов. Подписчикам удалось рассмотреть на лице рэп-исполнителя одно слово, однако оно отличается от ранее продемонстрированной надписи.

Поклонники обвинили рэпера T-Killah в обмане с тату «Россия»


Защитники музыканта предположили, что видео могло рассказывать о планах знаменитости, а также подборе дизайна будущей тату. Другие же фолловеры задают T-Killah вопрос, по какой причине он не сдержал обещание, а также об исчезновении со щеки имени вратаря российской сборной.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:07
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