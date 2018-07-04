Sorento назвали самым возрастным авто KIA

Аналитическим агентством «АВТОСТАТ» проводилось исследование в период 2015- 2018 годов. В нём взяли участие все владельцы авто KIA возрастом от восемнадцати до шестидесяти пяти лет. Исследование провели на основе 165 000 поступивших анкет. У версий Rio, Cerato, Ceed, Optima большинство владельцев имеют возраст 35 лет, KIA Sportage – 38 лет, KIA Soul – 39 лет. У KIA Sorento владельцы имеют самый большой средний возраст. Показатель в данном случае составляет 40 лет. Проанализировав возраст всех держателей авто KIA независимо от версии, средний показатель составит 36 лет.Аналогичный показатель наблюдается по РФ. Важно отметить, что данное исследование проводили только в отношении моделей KIA, на которые количество заявок составляет не меньше 100 единиц.