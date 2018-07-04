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Sorento назвали самым возрастным авто KIA

После проведения опроса представители «АВТОСТАТ» сделали заявление, что KIA Sorento представляет собой самое возрастное авто. Опрос проводили среди всех автовладельцев марки KIA.

Sorento назвали самым возрастным авто KIA


Аналитическим агентством «АВТОСТАТ» проводилось исследование в период 2015- 2018 годов. В нём взяли участие все владельцы авто KIA возрастом от восемнадцати до шестидесяти пяти лет. Исследование провели на основе 165 000 поступивших анкет. У версий Rio, Cerato, Ceed, Optima большинство владельцев имеют возраст 35 лет, KIA Sportage – 38 лет, KIA Soul – 39 лет. У KIA Sorento владельцы имеют самый большой средний возраст. Показатель в данном случае составляет 40 лет. Проанализировав возраст всех держателей авто KIA независимо от версии, средний показатель составит 36 лет.

Аналогичный показатель наблюдается по РФ. Важно отметить, что данное исследование проводили только в отношении моделей KIA, на которые количество заявок составляет не меньше 100 единиц.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 04:00
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