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Тайна княжны Таракановой: Чадо греха императрицы Елизаветы и Разумовского или великая авантюристка
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Тайна княжны Таракановой: Чадо греха императрицы Елизаветы и Разумовского или великая авантюристка

До сих пор историки пытаются раскрыть тайну княжны Таракановой, ставшей невольной соперницей Екатерины II в борьбе за трон. Она могла быть чадом греха императрицы Елизаветы и Разумовского или великой авантюристкой эпохи, даже перед смертью, не открывшей своего настоящего имени и звания.

Тайна княжны Таракановой: Чадо греха императрицы Елизаветы и Разумовского или великая авантюристка


Эта особа называла себя различно, но все началось в 1761 году, когда княжна Владимирская покорила польскую шляхту своей красотой и большим состоянием. Толпы поклонников следовали за молодой особой, восхищаясь ее стройной фигурой. Дама имела косоглазие, но оно не было заметно на лице, черты которого напоминали итальянских красавиц.

Мужчины были без ума от умной собеседницы, говорящей на разных языках, прекрасно рисующей и играющей на арфе, которая могла отлично фехтовать и стрелять из ружья. Многие кавалеры жертвовали своим состоянием ради близости с героиней нашей истории, снимая ей дома, куда приглашались гости, не сводившие глаз с очаровательной хозяйки.

Она меняла своих спутников с легкостью, потому что всегда находилось много желающих оплатить ее капризы лиц, а также упоминала о Голштинии, где жила в детстве. Тогда девочку воспитывала семья баронов, а купец Шуман оплачивал все расходы по содержанию.

Тайна княжны Таракановой: Чадо греха императрицы Елизаветы и Разумовского или великая авантюристка


После смерти Елизаветы Петровны она вместе с няней посетила Петербург, а дальше загадочным образом оказалась в Персии, где пожилая особа заботилась о своей гостье, рассказав, что ее вывезли из России по приказу Петра III. Затем судьба закинула княжну в Багдад, где богатый персидский аристократ Али впервые поведал ей историю рождения. Он скоро был вынужден покинуть родину и забрал приемную дочь с собой. Затем в Лондоне мужчина оставил свою спутницу с огромным богатством, так что после пребывания в британской столице девушка стала называть себя Али Эмете и смутила умы французов во время пребывания в Париже.

Она не теряла времени даром и стала невестой князя Лимбургского, однако не стала супругой своего избранника, сбежав в Италию вместе с его деньгами. Оказалось, что для заключения брака требовались документы о рождении девицы, которых она не имела. Историки не знают, почему эта особа решила поехать сюда через польскую территорию, но тут состоялась ее встреча с Карлом Радзивиллом, обратившим внимание на авантюрную жилку в характере своей собеседницы.

Тайна княжны Таракановой: Чадо греха императрицы Елизаветы и Разумовского или великая авантюристка


Он ненавидел российских монархов, разделивших Речь Посполитую, и был вынужден скитаться по европейским странам, мечтая, что вернет единство стране благодаря дипломатии. Мнимая княжна стала отличной претенденткой на престол, способной свергнуть правление императрицы Екатерины. Тогда она воевала с турками и Пугачевым, а эта сила могла решить многие вопросы, связанные с Польшей.

Молодая женщина тоже была готова стать пешкой в политической игре, получив материальные средства от нового покровителя, способные удовлетворить большие потребности. Однако если рассмотреть архивы, связанные с перепиской и показаниями, данными в тюрьме, можно заметить, что самозванка верила в свое происхождение. Вот только скоро она поняла, что кроме громких слов поляк не способен изменить ситуацию в лучшую сторону, так что решила действовать сама и послала письма турецкому султану, не дождавшись от него ответа.

Тайна княжны Таракановой: Чадо греха императрицы Елизаветы и Разумовского или великая авантюристка


Российская императрица была шокирована такими событиями и захотела покончить с опасной соперницей, отдав секретное поручение Алексею Орлову, который тоже получил послание от княжны. Он должен был обманом вывезти Тараканову из Ливорно и доставить в Петербург. Фаворит Екатерины тоже оказался во власти чар красавицы, после чего предложил ей руку и сердце, получив согласие от невесты. Несмотря на увлечение аферисткой, Орлов решил исполнить свой долг, предложив сыграть свадьбу на корабле, где венчание проводил переодетый священником матрос.

Затем даму заперли в каюте и привезли на родину, а дальше она оказалась в тюрьме. Тогда канцлер Голицын в отчетах писал, что злоумышленница не говорит на русском языке, а также имеет плохое здоровье. Она называла себя Елизаветой в возрасте 23 лет, отметив, что не знает своей биографии, но некоторые лица рассказали ей о тайной связи императрицы Елизаветы и Алексея Разумовского. Также было упомянуто завещание Петра Первого и его супруги, а также коронованная мать тоже должна была передать престол своей наследнице.

Тайна княжны Таракановой: Чадо греха императрицы Елизаветы и Разумовского или великая авантюристка


Тараканова прекрасно понимала, что уже никогда не выйдет на свободу, однако решила написать послание Екатерине, не отказавшись от вымышленного имени даже перед кончиной. Она умерла в 1775 году после исповеди у католического священника. Через некоторое время аудиенции императрицы стала добиваться княжна Анастасия Владимирская, которая после замужества жила в Америке, где потеряла семью во время войны с британцами.

Дама была удивлена, когда услышала обвинения, касающиеся захвата престола, после чего поспешила убедить правительницу, что никогда не думала о таких вещах. Тогда венценосная особа предложила богатой гостье пожить в монастыре, предоставив слуг и комфортные комнаты, но потом запретила покидать территорию обители и намекнула, что нуждается в средствах. Вторая пленница передала ей свое состояние, а сама приняла постриг, вот только по версии ученых это была настоящая дочь Елизаветы и ее тайного супруга, после чего фамилия его родственников Дарагановых была искажена до Таракановой.
 
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Общество / Авторские новости
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00
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