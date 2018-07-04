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Ученые: Поза плода во время сна избавит женщин от боли при ПМС

По словам учёных, во время сна поза плода может предотвратить возникновение судорог, а также снизить боль в случае предменструального синдрома. Материалы исследования выложили в издании Glamour.

Ученые: Поза плода во время сна избавит женщин от боли при ПМС


Гинеколог Лиза Линдли отмечает, что за счёт скелетных мышц вокруг живота можно уменьшить напряжение, приняв при этом позу плода. Если человек будет спать в данном положении, менструальные судороги, появляющиеся ночью, можно облегчить, а также свести к минимуму. Согласно давним утверждениям учёных, масса тела, лежа на животе, начинает давить на матку. В свою очередь это провоцирует выброс большого количества крови. Данная поза приводит у женщины в напряжение мышцы спины, головы, шеи, таза.

Между тем доктор Эрлих рекомендовал спать людям на боку, обложив при этом тело подушками. Такого рода позиция обеспечивает нормализацию пищеварения, а также дыхания.
 
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Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00
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