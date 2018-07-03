Транжирой в монаршей семье оказался принц Чарльз

Больше всего средств из королевской семьи тратит принц Чарльз. В минувшем году на его содержание было потрачено 362 тысячи фунтов стерлингов. Что гораздо больше, чем потратила его сестра принцесса Анна – всего 69 тысяч.Стоит отметить, что у наследника престола имеется и собственный доход от компании Duchy Organic, ему принадлежащей. Данная компания занимается производством органических продуктов и, благодаря ей, он зарабатывает не менее 200 млн в год. Заработанные средства монарх отдает на благотворительность, кроме того поддерживает официальную деятельность своих наследников и их жен.