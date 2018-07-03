У Курбана Омарова "уши сворачиваются в трубочку" от общения Ксении Бородиной с подругами

«Мы с девчонками знаем друг друга очень давно. Часами при встрече обсуждаем всякие женские штучки, например, процедуры для тела, наряды, распродажи в Европе, ну и общих знакомых, куда без этого. У мужа, когда слышит такое, буквально уши в трубочку сворачиваются. Поэтому он только рад, если выпадает возможность избавиться от нашего общества. Мне же приятно, что я ни капельки не волнуюсь, оставляя банду детишек с Курбаном. Он великолепный, заботливый отец и легко найдет интересное занятие и для Маруси, и для Теи, и для Омарчика», - рассказывает Ксения.

Супруг Бородиной Курбан Омаров весьма снисходительно относится к этой компании. Однако он отмечает, что иногда ему лучше не слышать, о чем девушки говорят, потому что эти разговоры не для мужчин.Об этом говорит и его благоверная, подчеркивая, что женские штучки не для мужчин.