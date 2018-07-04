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Японцы съели своего осьминога-предсказателя после результатов игры команды футболистов на ЧМ

Животные, способные угадывать итоги спортивных матчей, есть в разных странах мира, вот только они имеют разную судьбу. Японцы съели своего осьминога-предсказателя после результатов игры команды футболистов на ЧМ.

Этот подводный оракул ни разу не ошибся в своих прогнозах, которые проходили традиционным способом. В аквариуме были развешаны флаги команды страны, ее соперника и нейтральный вариант. Рабье показал, что футболисты выиграют у команды Колумбии, а затем проиграют во время матча с поляками. Также ничья была в результате их игры с сенегальцами, но потом хозяин осьминога не захотел ждать завершения ЧМ.

Японцы съели своего осьминога-предсказателя после результатов игры команды футболистов на ЧМ


Он убил прорицателя и продал мясо на рынке, отметив, что был доволен своим подопечным, но сейчас вынужден был так поступить из-за своего бизнеса. После такого поворота событий многие болельщики не сомневались, что это связано с победой бельгийцев, отправивших спортсменов на родину.
 
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Спорт
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:00
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