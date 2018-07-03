В Египте обнаружили загадочный черный гранитный саркофаг
В Египте местная археологическая группа в процессе раскопок в районе Сиди Габр в Александрии обнаружила загадочное захоронение периода династии Птолемеев – черный гранитный саркофаг.
В ходе разведывательных работ специалисты натолкнулись на саркофаг из гранита черного цвета. По размерам это был самый большой из всех обнаруженных в Александрии. Об этом сообщило министерство древностей Египта.
Высота саркофага составила 185 см, длина 265 см и ширина 165 см. Находка покоилась на глубине пяти метров. Ученые рассказали, что между основной частью саркофага и его крышкой был слой известкового раствора.
Археологи объяснили, что это является свидетельством того, что саркофаг не вскрывали с момента закрытия.
Кроме всего, была обнаружена мужская голова из алебастра. По версии специалистов, это могла быть голова покойного. Кто мог покоится в этом саркофаге, пока неизвестно.
В ходе разведывательных работ специалисты натолкнулись на саркофаг из гранита черного цвета. По размерам это был самый большой из всех обнаруженных в Александрии. Об этом сообщило министерство древностей Египта.
Высота саркофага составила 185 см, длина 265 см и ширина 165 см. Находка покоилась на глубине пяти метров. Ученые рассказали, что между основной частью саркофага и его крышкой был слой известкового раствора.
Археологи объяснили, что это является свидетельством того, что саркофаг не вскрывали с момента закрытия.
Кроме всего, была обнаружена мужская голова из алебастра. По версии специалистов, это могла быть голова покойного. Кто мог покоится в этом саркофаге, пока неизвестно.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 23:45