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Ученые: Иммунные клетки акул могут вылечить онкологию у людей

Американские специалисты Mote Marine после 60-летнего исследования жизни акул выяснили, что их иммунные клетки могут вылечить онкологию у людей. Результаты работ опубликованы в профильных изданиях.

Они нашли в организме особей эпигонал, отсутствующий у других представителей фауны. Работа органа идентична с процессами в костном мозге человека, который выкачивает клетки из иммунной системы. Если их ввести в опухоль с клетками рака, последние будут уничтожены.

Ученые: Иммунные клетки акул могут вылечить онкологию у людей


При этом здоровые аналоги сохранят свою структуру без изменений. Авторы открытия смогли добиться позитивных результатов после 18-месячных опытов. Проект может помочь медикам вылечить смертельный недуг, однако он нуждается в финансировании.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:00
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