Ученые: Иммунные клетки акул могут вылечить онкологию у людей

Они нашли в организме особей эпигонал, отсутствующий у других представителей фауны. Работа органа идентична с процессами в костном мозге человека, который выкачивает клетки из иммунной системы. Если их ввести в опухоль с клетками рака, последние будут уничтожены.При этом здоровые аналоги сохранят свою структуру без изменений. Авторы открытия смогли добиться позитивных результатов после 18-месячных опытов. Проект может помочь медикам вылечить смертельный недуг, однако он нуждается в финансировании.