Крушение парома в Индонезии: Погибли пассажиры
У берегов Индонезии в районе провинции Сулавеси потерпел крушение пассажирский паром, о чем сообщает Channel News Asia. В результате инцидента погибли пассажиры: по сведениям разных источников, их количество колеблется от 4 до 11 человек.
Направлявшийся из Сулавеси к острову Селаяр пассажирский паром вез еще и автомобили, в том числе и грузовые. Спасательная операция осложнена нехваткой спасательных жилетов и неблагоприятными погодными условиями.
Напомним. что это не первое крушение парома с пассажирами у побережья Индонезии: 17 июня на озере Тоба (остров Суматра) затонул паром, на котором было 200 пассажиров. Только 20 из них удалось спасти.
Направлявшийся из Сулавеси к острову Селаяр пассажирский паром вез еще и автомобили, в том числе и грузовые. Спасательная операция осложнена нехваткой спасательных жилетов и неблагоприятными погодными условиями.
Напомним. что это не первое крушение парома с пассажирами у побережья Индонезии: 17 июня на озере Тоба (остров Суматра) затонул паром, на котором было 200 пассажиров. Только 20 из них удалось спасти.
Происшествия
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 20:37