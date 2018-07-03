Крушение парома в Индонезии: Погибли пассажиры

Направлявшийся из Сулавеси к острову Селаяр пассажирский паром вез еще и автомобили, в том числе и грузовые. Спасательная операция осложнена нехваткой спасательных жилетов и неблагоприятными погодными условиями.Напомним. что это не первое крушение парома с пассажирами у побережья Индонезии: 17 июня на озере Тоба (остров Суматра) затонул паром, на котором было 200 пассажиров. Только 20 из них удалось спасти.