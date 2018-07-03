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Крушение парома в Индонезии: Погибли пассажиры

У берегов Индонезии в районе провинции Сулавеси потерпел крушение пассажирский паром, о чем сообщает Channel News Asia. В результате инцидента погибли пассажиры: по сведениям разных источников, их количество колеблется от 4 до 11 человек.


Крушение парома в Индонезии: Погибли пассажиры


Направлявшийся из Сулавеси к острову Селаяр пассажирский паром вез еще и автомобили, в том числе и грузовые. Спасательная операция осложнена нехваткой спасательных жилетов и неблагоприятными погодными условиями.

Напомним. что это не первое крушение парома с пассажирами у побережья Индонезии: 17 июня на озере Тоба (остров Суматра) затонул паром, на котором было 200 пассажиров. Только 20 из них удалось спасти.
 
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Происшествия
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 20:37
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