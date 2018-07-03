Миле Кунис не дают спокойно жить слухи о ней самой

Сама Мила о себе не читает новостей и потому не в курсе, что о ней пишет пресса. Правда же, знает, что ежегодно беременеет и разводится с мужем. Как правило, подобные заголовки она видит тогда, когда ходит в магазин за продуктами.Актриса также добавила, что ее родители очень доверчивые, и заголовки в прессе их могут испугать. Что правда, по словам Кунис, ее отец всегда надеется, что она снова беременна.Стоит напомнить, что Мила Кунис и Эштон Кутчер зарегистрировали свои отношения в 2015 году. Супруги воспитывают двоих детей – дочь Уайт Изабель и сына Димитрия.