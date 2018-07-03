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Миле Кунис не дают спокойно жить слухи о ней самой

Американская актриса украинского происхождения Мила Кунис призналась, что не читает таблоиды, однако слухи все равно не дают ей спокойно жить. В своем интервью популярному глянцу Cosmopolitan артистка рассказала, что небылицы, которые описываются в прессе, в основном сильно влияют на ее родных, которые пока что не привыкли «правильно» на них реагировать.

Миле Кунис не дают спокойно жить слухи о ней самой


Сама Мила о себе не читает новостей и потому не в курсе, что о ней пишет пресса. Правда же, знает, что ежегодно беременеет и разводится с мужем. Как правило, подобные заголовки она видит тогда, когда ходит в магазин за продуктами.

Миле Кунис не дают спокойно жить слухи о ней самой


Актриса также добавила, что ее родители очень доверчивые, и заголовки в прессе их могут испугать. Что правда, по словам Кунис, ее отец всегда надеется, что она снова беременна.

Стоит напомнить, что Мила Кунис и Эштон Кутчер зарегистрировали свои отношения в 2015 году. Супруги воспитывают двоих детей – дочь Уайт Изабель и сына Димитрия.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:13
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