Начинается новое шоу – «Бородина против Бузовой»
На канале ТНТ скоро уже выйдет первый эфир, где звёздные ведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина будут противостоять друг другу.
В интернете уже есть анонс будущего эфира шоу – «Бородина против Бузовой». Нет смысла говорить, что болельщики и реалити-шоу уже с нетерпением ждут первого выпуска.
Кстати, посмотрев ролик, подписчикам стало ясно, что правила там будут довольно простыми. Ксения будет номинировать на уход пары участников «Дома-2», которые она считает ненастоящими или которые никак не проявляют себя. А Ольга, в свою очередь, номинирует на уход четверых одиночек, которые не желают строить отношения на проекте и просто отсиживаются, занимая место.
Остальные ведущие «Дома-2» должны будут встать на сторону Бузовой или Бородиной, чтобы в ходе обсуждений суметь выбрать двоих номинантов «за периметр».
Многие пользователи уже смогли высказать свое мнение по поводу этого шоу. «Бородина против Бузовой» кому-то уже не понравилась и критики считают, что все как всегда будет наигранно.
Однако, надо отметить, что остальные болельщики реалити-шоу написали, что с нетерпением ожидают премьеры нового развлечения, которое стартует уже завтра.
Бородина против Бузовой👊👊👊 ⠀ В эфире «Дом-2» стартует новое шоу – «Бородина против Бузовой»! С завтрашнего дня правила, по которым участники покидают проект, кардинально меняются! 🙀🙀🙀 В естественный отбор вмешиваются ведущие ДОМа-2. Теперь каждую среду Ксения Бородина @borodylia будет номинировать на уход две фиктивные пары, а Ольга Бузова @buzova86 - четырех одиночек, которые занимаются всем, чем угодно, кроме построения отношений.👹 Юлии Ефременковой, Владу Кадони и Ольге Орловой придется встать на сторону одной из ведущей, чтобы в ходе горячих обсуждений выбрать двоих номинантов на уход. Выбор предстоит по-настоящему сложный: Ксюша и Оля готовы буквально на все, чтобы отстоять свою правоту! ⠀ Премьера ток-шоу абсолютно нового формата «Бородина против Бузовой» смотри завтра в 23:00 на ТНТ @tnt_online! ⠀ А ВЫ БУДЕТЕ СМОТРЕТЬ? ⠀ #новоешоу #бб #бузова #бородина #моилюдивсегдасомной #тнт #dom2ruпервыевсети