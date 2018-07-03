АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпоха палеолита стала трамплином для развития технологий человечества
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Начинается новое шоу – «Бородина против Бузовой»

На телепроекте «Дом-2» начинается очередное шоу под названием «Бородина против Бузовой».

На канале ТНТ скоро уже выйдет первый эфир, где звёздные ведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина будут противостоять друг другу.

Начинается новое шоу – «Бородина против Бузовой»

В интернете уже есть анонс будущего эфира шоу – «Бородина против Бузовой». Нет смысла говорить, что болельщики и реалити-шоу уже с нетерпением ждут первого выпуска.

Кстати, посмотрев ролик, подписчикам стало ясно, что правила там будут довольно простыми. Ксения будет номинировать на уход пары участников «Дома-2», которые она считает ненастоящими или которые никак не проявляют себя. А Ольга, в свою очередь, номинирует на уход четверых одиночек, которые не желают строить отношения на проекте и просто отсиживаются, занимая место.

Остальные ведущие «Дома-2» должны будут встать на сторону Бузовой или Бородиной, чтобы в ходе обсуждений суметь выбрать двоих номинантов «за периметр».

Начинается новое шоу – «Бородина против Бузовой»

Многие пользователи уже смогли высказать свое мнение по поводу этого шоу. «Бородина против Бузовой» кому-то уже не понравилась и критики считают, что все как всегда будет наигранно.

Однако, надо отметить, что остальные болельщики реалити-шоу написали, что с нетерпением ожидают премьеры нового развлечения, которое стартует уже завтра.

Бородина против Бузовой👊👊👊 ⠀ В эфире «Дом-2» стартует новое шоу – «Бородина против Бузовой»! С завтрашнего дня правила, по которым участники покидают проект, кардинально меняются! 🙀🙀🙀 В естественный отбор вмешиваются ведущие ДОМа-2. Теперь каждую среду Ксения Бородина @borodylia будет номинировать на уход две фиктивные пары, а Ольга Бузова @buzova86 - четырех одиночек, которые занимаются всем, чем угодно, кроме построения отношений.👹 Юлии Ефременковой, Владу Кадони и Ольге Орловой придется встать на сторону одной из ведущей, чтобы в ходе горячих обсуждений выбрать двоих номинантов на уход. Выбор предстоит по-настоящему сложный: Ксюша и Оля готовы буквально на все, чтобы отстоять свою правоту! ⠀ Премьера ток-шоу абсолютно нового формата «Бородина против Бузовой» смотри завтра в 23:00 на ТНТ @tnt_online! ⠀ А ВЫ БУДЕТЕ СМОТРЕТЬ? ⠀ #новоешоу #бб #бузова #бородина #моилюдивсегдасомной #тнт #dom2ruпервыевсети

Публикация от Дом-2 (@dom2_tnt)

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:25
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В 5000 году жители планеты будут жить под водой
Ученые обнаружили связи между аутоиммунными
Кэтрин Зета-Джонс в новом телешоу выглядит моложе
В Португалии ночной охранник был шокирован видом
Ученые: Ритуалы и сотрудничество являются
Ирина Аманти возмущена провокациями бывшей
Эксперты назвали 13 лучших летних песен
У Курбана Омарова "уши сворачиваются в трубочку"
Модель Светлана Бондарчук продемонстрировала
Надя Дорофеева показала часть своей интимной
Начинается новое шоу – «Бородина против Бузовой»
Ученые после расшифровки структуры молекулы
Новый Volkswagen Beetle превратится в
Супермодель Кейт Мосс снялась в «жаркой»
Жительница Екатеринбурга рассказала о предложение
Беременная Анна Хилькевич рассказала поклонникам
Хот-хэтч версии Honda Civic Type R установил
Украинцы были возмущены выступлением певицы
Российские ученые испытали препарат для введения
Средний возраст владельцев версии Hyundai Solaris
Анастасия Волочкова вернулась к пропавшему
Меган Фокс во время визита в Турцию поразила
Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян опроверг
Подсчитана продолжительность жизни на пенсии
Полина Гагарина восхитила поклонников исполнением
Семен Фролов сделал мерзкую пародию на Ольгу
Актриса Татьяна Арнтгольц сменила образ
Мария Шукшина обнародовала ДНК-тест
Ученые: Проглоченная зубная паста кроме изжоги
Ученые раскрыли секрет, как коалы справляются с
Просмотреть все новости