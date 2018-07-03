Начинается новое шоу – «Бородина против Бузовой»

На канале ТНТ скоро уже выйдет первый эфир, где звёздные ведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина будут противостоять друг другу.В интернете уже есть анонс будущего эфира шоу – «Бородина против Бузовой». Нет смысла говорить, что болельщики и реалити-шоу уже с нетерпением ждут первого выпуска.Кстати, посмотрев ролик, подписчикам стало ясно, что правила там будут довольно простыми. Ксения будет номинировать на уход пары участников «Дома-2», которые она считает ненастоящими или которые никак не проявляют себя. А Ольга, в свою очередь, номинирует на уход четверых одиночек, которые не желают строить отношения на проекте и просто отсиживаются, занимая место.Остальные ведущие «Дома-2» должны будут встать на сторону Бузовой или Бородиной, чтобы в ходе обсуждений суметь выбрать двоих номинантов «за периметр».Многие пользователи уже смогли высказать свое мнение по поводу этого шоу. «Бородина против Бузовой» кому-то уже не понравилась и критики считают, что все как всегда будет наигранно.Однако, надо отметить, что остальные болельщики реалити-шоу написали, что с нетерпением ожидают премьеры нового развлечения, которое стартует уже завтра.