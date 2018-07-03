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Место падения Тунгусского метеорита может стать центром туризма

И.о. министра культуры Красноярского края Елена Мироненко заявила, что место падения Тунгусского метеорита в Эвенкии вполне может стать центром туризма России.

Место падения Тунгусского метеорита может стать центром туризма


Совершать туристические поездки планируется с помощью вертолета: стоимость перелета составит 10 тысяч рублей. По оценкам министерства культуры, будущий туристический центр можно отнести к среднему ценовому сегменту. Вертолетные вылеты можно осуществлять из села Ванавары, куда туристы смогут добираться на самолете. Для проживания в селе есть гостиница.

Напомним, что падение Тунгусского метеорита стало причиной взрыва над сибирской тайгой в районе реки Подкаменная Тунгуска в 1908 году. Кстати, фрагментов метеорита найдено не было.
 
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Общество
Добавил: Ирина Казаренкова Вчера, 23:10
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