Место падения Тунгусского метеорита может стать центром туризма

Совершать туристические поездки планируется с помощью вертолета: стоимость перелета составит 10 тысяч рублей. По оценкам министерства культуры, будущий туристический центр можно отнести к среднему ценовому сегменту. Вертолетные вылеты можно осуществлять из села Ванавары, куда туристы смогут добираться на самолете. Для проживания в селе есть гостиница.Напомним, что падение Тунгусского метеорита стало причиной взрыва над сибирской тайгой в районе реки Подкаменная Тунгуска в 1908 году. Кстати, фрагментов метеорита найдено не было.