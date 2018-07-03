Робби Уильямс считает, что у него аутизм
Американский певец Робби Уильямс считает, что болен. Так, в последнее время он стал жаловаться на провалы в памяти, полагая, что это связано с синдромом Аспергера или аутизмом. В этом артист признался в своем интервью изданию The Daily Mirror.
Робби также отметил, что в действительности в его голове все не так просто: «Словно я певец и в то же время рабочий. С появлением наследников я решил, что все хорошо. Жизнь прекрасна».
Напомним, что в 2010 году певец взял в жены актрису Айду Филд. Супруги воспитывают двоих детей – сына Чарлтона и дочь Тореодору.
Робби также отметил, что в действительности в его голове все не так просто: «Словно я певец и в то же время рабочий. С появлением наследников я решил, что все хорошо. Жизнь прекрасна».
Напомним, что в 2010 году певец взял в жены актрису Айду Филд. Супруги воспитывают двоих детей – сына Чарлтона и дочь Тореодору.