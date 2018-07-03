Робби Уильямс считает, что у него аутизм

Робби также отметил, что в действительности в его голове все не так просто: «Словно я певец и в то же время рабочий. С появлением наследников я решил, что все хорошо. Жизнь прекрасна».Напомним, что в 2010 году певец взял в жены актрису Айду Филд. Супруги воспитывают двоих детей – сына Чарлтона и дочь Тореодору.