Жительница Бразилии шокировала журналистов рассказом о детстве в пещере и борьбе за кусок хлеба

Мать убежала вместе с малышкой из дома из-за издевательств супруга, после чего девочка ночевала в этом месте или на улице. Она собирала растения и просила милостыню, а также ела птиц, убитых с помощью рогатки. Люди осуждали дочку и женщину за такой образ жизни, но в 7-летнем возрасте бедность стала причиной драки этой особы со сверстником.Тогда девочка пыталась забрать у него хлеб, после чего ударила соперника осколком бутылки. Потом она узнала, что мальчик умер, осознав, что убила человека из-за еды, которую не смогла тогда съесть, потому что почувствовала сильную тошноту.