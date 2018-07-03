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Жительница Бразилии шокировала журналистов рассказом о детстве в пещере и борьбе за кусок хлеба

Жительница Бразилии шокировала журналистов рассказом о детстве в пещере и борьбе за кусок хлеба. Сейчас молодая девушка с содроганием вспоминает о перенесенных лишениях на протяжении 5 лет.

Мать убежала вместе с малышкой из дома из-за издевательств супруга, после чего девочка ночевала в этом месте или на улице. Она собирала растения и просила милостыню, а также ела птиц, убитых с помощью рогатки. Люди осуждали дочку и женщину за такой образ жизни, но в 7-летнем возрасте бедность стала причиной драки этой особы со сверстником.

Жительница Бразилии шокировала журналистов рассказом о детстве в пещере и борьбе за кусок хлеба


Тогда девочка пыталась забрать у него хлеб, после чего ударила соперника осколком бутылки. Потом она узнала, что мальчик умер, осознав, что убила человека из-за еды, которую не смогла тогда съесть, потому что почувствовала сильную тошноту.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:50
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