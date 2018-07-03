Айва помогает людям вылечить анемию, болезни ЖКТ и астму - Медики

Он имеет большое количество витаминов и кислот, что также относится к калию и натрию. В айве много фруктозы и углеводов, а также она благотворно воздействует на психику человека, улучшая настроение и заряжая его бодростью. Слизь, содержащаяся в семенах чуда природы, является антисептиком.Кроме общего укрепления организма фрукт останавливает кровотечения, а также обладает вяжущим и мочегонным эффектом. Специалисты рекомендует употреблять его людям с недугами сердца и дыхательной системы кроме вышеуказанных аналогов.