Айва помогает людям вылечить анемию, болезни ЖКТ и астму - Медики
Медики выяснили, что айва помогает людям вылечить анемию, болезни ЖКТ и астму. Также душистый фрукт может укрепить организм благодаря своим полезным веществам.
Он имеет большое количество витаминов и кислот, что также относится к калию и натрию. В айве много фруктозы и углеводов, а также она благотворно воздействует на психику человека, улучшая настроение и заряжая его бодростью. Слизь, содержащаяся в семенах чуда природы, является антисептиком.
Кроме общего укрепления организма фрукт останавливает кровотечения, а также обладает вяжущим и мочегонным эффектом. Специалисты рекомендует употреблять его людям с недугами сердца и дыхательной системы кроме вышеуказанных аналогов.