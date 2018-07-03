Сара Джессика Паркер поразила фигурой в купальнике

53-летняя актриса Сара Джессика Паркер недавно блеснула на пляже Нью-Йорка восхитительной фигурой. Поклонники звезды называют ее девочкой за стройное тело. По словам самой Паркер, чтобы сиять на протяжении всей жизни, необходимо окружать себя людьми, которые будут вами восхищаться.Что касается диеты, которой придерживается актриса, то здесь она поделилась весьма неординарным советом: «..не есть во время еды».Напомним, Сара Джессика Паркер уже более 20 лет является женой Мэтью Бродерика. У пары трое детей – 16-летний сын Джеймс и 9-летние двойняшки, выношенные суррогатной матерью, Табиту и Мэрион.