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Ученые: Ананас лечит гипертонию, бронхит и катаракту вместе с другими недугами

Ученые выяснили, что тропический фрукт является настоящим кладезем здоровья. Ананас лечит гипертонию, бронхит и катаракту вместе с другими недугами.

В нем есть большое количество витамина С, защищающего организм от свободных радикалов. Потому употребление фрукта поможет людям справиться с гриппом и простудой, но также он может стать отличным источником энергии благодаря полезным веществам. Также в ананасе содержится бромелайн, который убирает воспалительные процессы при артрите и подагре, уменьшая отечность.

Ученые: Ананас лечит гипертонию, бронхит и катаракту вместе с другими недугами


Кроме того, его можно использовать для лечения запора, гиперактивности щитовидной железы и расстройства желудка. Фрукт помогает избавиться от инфекции горла и дифтерии, а стакан сока быстро убирает симптомы тошноты.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:00
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