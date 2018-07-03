Ученые: Ананас лечит гипертонию, бронхит и катаракту вместе с другими недугами

В нем есть большое количество витамина С, защищающего организм от свободных радикалов. Потому употребление фрукта поможет людям справиться с гриппом и простудой, но также он может стать отличным источником энергии благодаря полезным веществам. Также в ананасе содержится бромелайн, который убирает воспалительные процессы при артрите и подагре, уменьшая отечность.Кроме того, его можно использовать для лечения запора, гиперактивности щитовидной железы и расстройства желудка. Фрукт помогает избавиться от инфекции горла и дифтерии, а стакан сока быстро убирает симптомы тошноты.