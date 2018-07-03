Модель Белла Хадид снялась на пляже топлес для журнала Vogue

Белла Хадид продолжает радовать своих подписчиков откровенными кадрами. Недавно девушка на странице в Instagram поделилась результатами работы с австралийским фотографом Криссом Коллом. На снимке модель изображена в одних трусиках от купальника, она сидит на песке, подставляя лицо солнцу, закрыв глаза. При этом девушка прикрывает грудь руками, а на её теле тонкий слой песчинок. Более миллиона поклонников оценили данный снимок Беллы, отмечая в комментариях, что она идеальна, прекрасна и потрясающая.Также во время фотосессии с австралийским фотографом были сделаны и другие фотографии. В частности, Белла Хадид опубликовала снимок, где она позирует в чёрном длинном платье, которое обтягивает её тело, а также девушка запечатлена в брючном костюме и в туфлях на высоком каблуке.