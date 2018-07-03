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Модель Белла Хадид снялась на пляже топлес для журнала Vogue

Американская супермодель Белла Хадид снялась для журнала Vogue топлес, прикрывая тело тонким слоем песка. Также в рамках фотосессии для известного издания были сделаны и более консервативные снимки.

Модель Белла Хадид снялась на пляже топлес для журнала Vogue


Белла Хадид продолжает радовать своих подписчиков откровенными кадрами. Недавно девушка на странице в Instagram поделилась результатами работы с австралийским фотографом Криссом Коллом. На снимке модель изображена в одних трусиках от купальника, она сидит на песке, подставляя лицо солнцу, закрыв глаза. При этом девушка прикрывает грудь руками, а на её теле тонкий слой песчинок. Более миллиона поклонников оценили данный снимок Беллы, отмечая в комментариях, что она идеальна, прекрасна и потрясающая.

Также во время фотосессии с австралийским фотографом были сделаны и другие фотографии. В частности, Белла Хадид опубликовала снимок, где она позирует в чёрном длинном платье, которое обтягивает её тело, а также девушка запечатлена в брючном костюме и в туфлях на высоком каблуке.

Модель Белла Хадид снялась на пляже топлес для журнала Vogue
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 20:35
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