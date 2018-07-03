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Зверобой и ромашка помогают людям справиться со стрессом и усталостью – Медики

Многие люди имеют ослабленный иммунитет и страдают от простуды, после чего жалуются на бессонницу и усталость. Медики выяснили, что зверобой и ромашка помогают справиться со стрессом и восстанавливают здоровье.

Первое растение справляется с затяжными депрессиями благодаря красному пигменту гиперицину, повышающему уровень серотонина. Во время опытов 63% добровольцев быстро избавились от недуга, употребляя отвар зверобоя. Настой из ромашки с медом снимает тревожность и успокаивает ум, помогая человеку крепко спать ночью, а ягоды годжи лечат головную боль и восстанавливают работоспособность. Кроме того, ягоды имеют в составе селен и германий, а также используются для борьбы с онкологией.

Зверобой и ромашка помогают людям справиться со стрессом и усталостью – Медики


Медики рекомендуют данной категории лиц употреблять сироп из бузины, который кроме очищения крови повышает иммунитет, и уничтожает вирусы. Витамины группы B стабилизируют работу нервной системы, гормональный фон, и обмен веществ в организме. Они имеются в петрушке, сельдерее и мелиссе, а также список дополнили семена подсолнечника и кунжута, шпинат и салат латук.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:40
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