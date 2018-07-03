Стало известно имя убийцы Тупака спустя 22 года после его гибели

Дуэйн заявил, что ему терять нечего, потому он не боится называть имя убийцы. В гибели Тупака он обвинил племянника музыканта Орландо Андерсена, который был с ним в одной машине в день трагедии.Андерсон был сильно зол на рэпера. Друзья Тупака избили Орландо за то, что он попытался выкрасть бандитский медальон.Стоит напомнить, что Тупак Шакур погиб от четырех пуль, попавших ему в грудную клетку, в легкое, в бедро и в руку. Музыкант ехал на заднем сиденье авто своего менеджера Шуга Найта, когда с правой стороны с автомобилем поравнялся белый Cadillak, из которого и обстреляли артиста.Тупака доставили в госпиталь, где медики ввели его в состояние искусственной комы, однако остановить внутреннее кровотечение им так и не удалось. 13 сентября певец скончался.