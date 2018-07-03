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Стало известно имя убийцы Тупака спустя 22 года после его гибели

Спустя 22 годя после гибели известного американского рэпера Тупака стало известно имя его убийцы. Американская развлекательная компания Netflix выпустила документальный сериал «Нераскрытые: убийства Тупака и Бигги» из десяти серий, где в одной из них бывший наркоторговец Дуэйн Кит Дэвис называет имя настоящего убийцы рэпера.

Стало известно имя убийцы Тупака спустя 22 года после его гибели


Дуэйн заявил, что ему терять нечего, потому он не боится называть имя убийцы. В гибели Тупака он обвинил племянника музыканта Орландо Андерсена, который был с ним в одной машине в день трагедии.

Андерсон был сильно зол на рэпера. Друзья Тупака избили Орландо за то, что он попытался выкрасть бандитский медальон.

Стоит напомнить, что Тупак Шакур погиб от четырех пуль, попавших ему в грудную клетку, в легкое, в бедро и в руку. Музыкант ехал на заднем сиденье авто своего менеджера Шуга Найта, когда с правой стороны с автомобилем поравнялся белый Cadillak, из которого и обстреляли артиста.

Тупака доставили в госпиталь, где медики ввели его в состояние искусственной комы, однако остановить внутреннее кровотечение им так и не удалось. 13 сентября певец скончался.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:35
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