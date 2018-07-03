Максим Виторган и Татьяна Арнтгольц стали парой в новом сериале

Комедийный жанр для Татьяны, в отличии от Максима, это дебютное направление, чему актриса несказанно рада, потому что новые краски нового образа обогатили внутренний мир актрисы. Главная героиня фильма – Ирина, расставшаяся с мужем, стоит на пороге новой жизни. Ее поклонник – бухгалтер, роль которого сыграл Виторган. Роль бывшего героини – хоккеиста-ловеласа, обожающего тусовки и длинноногих красавиц, в сериале играет Владимир Епифанцев.Зрителям предстоит насладиться всеми перипетиями любовной истории и вдоволь посмеяться: жанр фильма этому способствует.