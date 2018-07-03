Муцениеце рассказала о состоянии здоровья госпитализированного Павла Прилучного
Агата Муцениеце сообщила поклонникам о состоянии здоровья Павла Прилучного, который попал в больницу. Слухи и страсти вокруг взаимоотношений звёздной пары переключились на обсуждение внезапной болезни актёра.
Агата Муцениеце немного снизила накал страстей, рассказав о госпитализированном Павле Прилучном. Ранее сообщалось о том, что актёр из-за нервного срыва, спровоцированного слухами о разводе, попал на больничную койку.
Поклонники актёра уже начали предсказывать самый печальный исход. Однако Агата Муцениеце развеяла все нелепые подозрения, сообщив о том, что с мужем всё хорошо, он практически здоров и в ближайшее время примет участие в съемках проекта.
Сама Агата сейчас находится на съёмках и если бы с мужем случилось что-то серьёзное, то актриса была бы рядом с ним. Поклонники звёздной пары засыпали Агату и Павла комментариями, желая здоровья им и их детям.