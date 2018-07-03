АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпоха палеолита стала трамплином для развития технологий человечества
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Муцениеце рассказала о состоянии здоровья госпитализированного Павла Прилучного

Агата Муцениеце сообщила поклонникам о состоянии здоровья Павла Прилучного, который попал в больницу. Слухи и страсти вокруг взаимоотношений звёздной пары переключились на обсуждение внезапной болезни актёра.

Муцениеце рассказала о состоянии здоровья госпитализированного Павла Прилучного


Агата Муцениеце немного снизила накал страстей, рассказав о госпитализированном Павле Прилучном. Ранее сообщалось о том, что актёр из-за нервного срыва, спровоцированного слухами о разводе, попал на больничную койку.

Поклонники актёра уже начали предсказывать самый печальный исход. Однако Агата Муцениеце развеяла все нелепые подозрения, сообщив о том, что с мужем всё хорошо, он практически здоров и в ближайшее время примет участие в съемках проекта.

Сама Агата сейчас находится на съёмках и если бы с мужем случилось что-то серьёзное, то актриса была бы рядом с ним. Поклонники звёздной пары засыпали Агату и Павла комментариями, желая здоровья им и их детям.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 20:37
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники назвали Игоря Акинфеева супергероем
Из-за дождя норильчан напугали слухами о выбросах
В Швеции основали премию по литературе,
Австралийка может навсегда лишиться зрения после
Сбербанк стал первым в России, адаптировавшим
Глюкоза обнажается перед поклонниками
Наркозависимая Милана Кержакова грозилась
Крушение парома в Индонезии: Погибли пассажиры
Муцениеце рассказала о состоянии здоровья
Поклонники Яны Рудковской раскритиковали ее из-за
Модель Белла Хадид снялась на пляже топлес для
Анна Седокова призналась, что у нее впервые в
Стало известно имя убийцы Тупака спустя 22 года
Николь Кидман разочаровала поклонников блеклым
Кислород в атмосфере кометы Чурюмова-Герасименка
В Аргентине камера наблюдения запечатлела
Сара Джессика Паркер поразила фигурой в купальнике
Поклонники не узнали упитанную Понаровскую на
Настя Каменских рассказала поклонникам о желании
Робби Уильямс считает, что у него аутизм
Максим Виторган и Татьяна Арнтгольц стали парой в
Миле Кунис не дают спокойно жить слухи о ней самой
Мусульмане набросились на Анастасию Решетову
Транжирой в монаршей семье оказался принц Чарльз
Главных героев «Во все тяжкие» задействуют в
Поклонники обвинили рэпера T-Killah в обмане с
В Аккре 20 школьников были госпитализированы
Мятая грудь Кэти Холмс шокировала посетителей
Знаменитого музыканта Алана Лонгмьюира погубила
Призрак Веры Глаголевой разрушил дорогой особняк
Просмотреть все новости