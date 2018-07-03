Пришельцы оставили жителям города Кроли новое послание на поле

Один мужчина первым заметил внеземные сообщения на плантациях кукурузы, после чего решил раздобыть фото загадочных карт. Он даже не сомневался, что гуманоиды были виновниками такого события, решив вместе с соотечественниками найти следы их технологий.Пока местные исследователи заняты таким направлением, скептики только смеются над их выводами. Они предполагают, что урожай испортили обычные подростки, заехавшие сюда на мотоциклах, но пока данная гипотеза тоже не подтверждена реальными фактами.