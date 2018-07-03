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Экстрасенс Хаял Алекперов советует людям очищать свои дома от негативной энергии

Экстрасенс Хаял Алекперов советует людям очищать свои дома от негативной энергии. Это поможет им получить спокойствие и силу ума, а также ощутить гармонию с миром.

Многие владельцы испытывают тревожность, которую сможет убрать ковер круглой формы. Кроме того, он поможет привлечь в дом богатство и знания. Если у человека постоянные неприятности на работе, стоит избавиться от них с помощью квадратных или прямоугольных аналогов.

Экстрасенс Хаял Алекперов советует людям очищать свои дома от негативной энергии


Все комнаты нужно чистить от негатива разными способами, но также важно не стелить такие предметы интерьера на грязные полы. Они могут накапливать плохие энергетические потоки, которые потом отражаются на здоровье и личной жизни людей.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:10
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