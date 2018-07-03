Наркозависимая Милана Кержакова грозилась выбросить из окна сына

Милана Кержакова, два года назад потерявшая отца, впала в депрессию и стала принимать наркотические препараты. С тех пор в семье начался разлад. Ее муж – футболист Александр Кержаков - был вынужден отобрать сына Артемия, на что Милана ответила грязным потоком обвинений в тиранстве и жестоком обращении.После лечения от наркотической зависимости Кержакова пытается убедить супруга и общественность, что она полностью здорова и может воспитывать ребенка. Однако Кержаков не верит и всеми силами старается держаться от Миланы подальше. В этой грустной истории некогда любящих людей пока, кроме скандалов и взаимных обвинений, позитивных сдвигов, к сожалению, не намечается.