Наркозависимая Милана Кержакова грозилась выбросить из окна сына
Скандальная история супругов Кержаковых стала достоянием всей страны. На передаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, куда супруги не явились, был озвучен телефонный разговор, в котором Александр Кержаков припоминает наркозависимой Милане, что та грозилась выбросить сына из окна.
Милана Кержакова, два года назад потерявшая отца, впала в депрессию и стала принимать наркотические препараты. С тех пор в семье начался разлад. Ее муж – футболист Александр Кержаков - был вынужден отобрать сына Артемия, на что Милана ответила грязным потоком обвинений в тиранстве и жестоком обращении.
После лечения от наркотической зависимости Кержакова пытается убедить супруга и общественность, что она полностью здорова и может воспитывать ребенка. Однако Кержаков не верит и всеми силами старается держаться от Миланы подальше. В этой грустной истории некогда любящих людей пока, кроме скандалов и взаимных обвинений, позитивных сдвигов, к сожалению, не намечается.
Милана Кержакова, два года назад потерявшая отца, впала в депрессию и стала принимать наркотические препараты. С тех пор в семье начался разлад. Ее муж – футболист Александр Кержаков - был вынужден отобрать сына Артемия, на что Милана ответила грязным потоком обвинений в тиранстве и жестоком обращении.
После лечения от наркотической зависимости Кержакова пытается убедить супруга и общественность, что она полностью здорова и может воспитывать ребенка. Однако Кержаков не верит и всеми силами старается держаться от Миланы подальше. В этой грустной истории некогда любящих людей пока, кроме скандалов и взаимных обвинений, позитивных сдвигов, к сожалению, не намечается.