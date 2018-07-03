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Британский медиум Селли Морган доказала свои способности в суде

Журналисты Daily Mail обвинили британского медиума в шарлатанстве, после чего возмущенная женщина решила доказать свои способности в зале суда. Селли Морган провела обряд вызова духа, после чего получит от обвинителей компенсацию за моральный ущерб – 193000 долларов.

Оказалось, что две зрительницы после посещения ее программы в Дублине стали говорить о помощи работников сцены, передающих нужные слова медиуму. Британка не была обижена на мнение людей, усомнившихся в ее даре, но статья в прессе вызвала у нее праведный гнев.

Британский медиум Селли Морган доказала свои способности в суде


Закон страны гласит, что любой человек, имеющий паранормальные способности, может получить миллион долларов, если докажет их с научной точки зрения. Пока неизвестно, кто может стать обладателем таких средств, но в данном случае Морган выиграла процесс.
 
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:50
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