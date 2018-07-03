Британский медиум Селли Морган доказала свои способности в суде

Оказалось, что две зрительницы после посещения ее программы в Дублине стали говорить о помощи работников сцены, передающих нужные слова медиуму. Британка не была обижена на мнение людей, усомнившихся в ее даре, но статья в прессе вызвала у нее праведный гнев.Закон страны гласит, что любой человек, имеющий паранормальные способности, может получить миллион долларов, если докажет их с научной точки зрения. Пока неизвестно, кто может стать обладателем таких средств, но в данном случае Морган выиграла процесс.