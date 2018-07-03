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Мятая грудь Кэти Холмс шокировала посетителей модного показа

Актриса Кэти Холмс – бывшая супруга Тома Круза никогда не отличалась образцом хорошего вкуса и не была «иконой стиля». Недавно в Нью-Йорке она это продемонстрировала наглядно.

Мятая грудь Кэти Холмс шокировала посетителей модного показа


Кэти Холмс посетила модный показ Dior, куда она пришла в платье с тесным декольте, из которого нелепо вылезала мятая грудь. По сравнению с некоторыми гостями мероприятия актриса выглядела просто нелепо.

Представители популярных глянцевых журналов и других таблоидов справедливо раскритиковали наряд Кэти Холмс. Они писали, что актриса прекрасно понимала свой промах, однако на мероприятии ничего не могла поделать.

Журналисты не упустили возможность припомнить аналогичный провал на вручении премии «Грэмми» в этом году, когда наряд актрисы единогласно признали самым худшим. Как утверждают злые языки, именно по причине отсутствия вкуса Том Круз охладел к супруге.

Мятая грудь Кэти Холмс шокировала посетителей модного показа
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 20:06
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