АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпоха палеолита стала трамплином для развития технологий человечества
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Семен Фролов сделал мерзкую пародию на Ольгу Бузову и её клип «Чемпион»

Ведущая и певица Ольга Бузова сегодня невероятно знаменита.

Понятно, что теперь её многие будут использовать в собственных интересах. Например, часто не очень распиаренные певцы создают пародии на Бузову, таким образом, привлекая к себе внимание публики.

Семен Фролов сделал мерзкую пародию на Ольгу Бузову и её клип «Чемпион»

Вот и накануне в интернет попала пародия от Семена Фролова на новый клип знаменитости «Чемпион».

Надо отметить, что те кто относятся нейтрально к творчеству этой звезды, подчеркнули, что бывший участник «Дома-2» перегнул палку. У него получилась не Бузова, а какая-то Кончита Вурст.

Семен Фролов сделал мерзкую пародию на Ольгу Бузову и её клип «Чемпион»

Фролову напомнили, что пародии, по крайней мере, должны быть забавными, а не страшными.

Правда, хейтерам Ольги клип очень понравился и они отметили, что это именно то чувство, которое они испытывают, когда видят творчество Бузовой.

Пародия на Бузову @buzova86 (клип чемпион) по заказу телеканала Москва 24. Как вам?) Вся пародия на моём YouTube канале. Ссылка на канал в шапке профиля. Подписывайтесь на мой YouTube канал и смотрите скоро новые пародии, клипы, песни, приколы 😉#артист #заказартиста #шоумен @vecherniy_urgant @urgantcom @vdrobysh @malakhov007 @super.ru #ведущий #тамада #свадьба #музыкант #шоу #шоупрограмма #программа #заказ #бузова #клип #пародия #семенфролов #видео #прикол #ржач #смешно #фишка #угар #чемпионатмирапофутболу #россия #чемпион #режиссер #пародист #продюсер

Публикация от Семён Фролов (@frolovtv)

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:12
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Беременная Анна Хилькевич рассказала поклонникам
Хот-хэтч версии Honda Civic Type R установил
Украинцы были возмущены выступлением певицы
Российские ученые испытали препарат для введения
Средний возраст владельцев версии Hyundai Solaris
Анастасия Волочкова вернулась к пропавшему
Меган Фокс во время визита в Турцию поразила
Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян опроверг
Подсчитана продолжительность жизни на пенсии
Полина Гагарина восхитила поклонников исполнением
Семен Фролов сделал мерзкую пародию на Ольгу
Актриса Татьяна Арнтгольц сменила образ
Мария Шукшина обнародовала ДНК-тест
Ученые: Проглоченная зубная паста кроме изжоги
Ученые раскрыли секрет, как коалы справляются с
В Дюссельдорфе сотрудник аэропорта ранил ножом
Пикап Mercedes-Benz X-Class тюнеры оснастили
Ученые определили свойства самого важного для
В Барнауле трое рабочих погибли на заводе, упав с
Виктория Боня удивила дряблым животом и странными
Поклонники раскритиковали видео солисток группы
Глюкоза в миниатюрном купальнике "взорвала" Сеть
Певица Пелагея из-за новой укладки стала похожей
Елена Темникова порадовала поклонников округлыми
Психологи поведали, что Instagram делает из звезд
Ученые: Христос называл коноплю священным
Наталья Водянова похвасталась плоским животом
Отдыхающие на курорте Мичигана были шокированы
Российские моряки с застрявшего в Японии корабля
Российские миллиардеры разбогатели с начала года
Просмотреть все новости