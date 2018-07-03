Семен Фролов сделал мерзкую пародию на Ольгу Бузову и её клип «Чемпион»
Ведущая и певица Ольга Бузова сегодня невероятно знаменита.
Понятно, что теперь её многие будут использовать в собственных интересах. Например, часто не очень распиаренные певцы создают пародии на Бузову, таким образом, привлекая к себе внимание публики.
Вот и накануне в интернет попала пародия от Семена Фролова на новый клип знаменитости «Чемпион».
Надо отметить, что те кто относятся нейтрально к творчеству этой звезды, подчеркнули, что бывший участник «Дома-2» перегнул палку. У него получилась не Бузова, а какая-то Кончита Вурст.
Фролову напомнили, что пародии, по крайней мере, должны быть забавными, а не страшными.
Правда, хейтерам Ольги клип очень понравился и они отметили, что это именно то чувство, которое они испытывают, когда видят творчество Бузовой.
Понятно, что теперь её многие будут использовать в собственных интересах. Например, часто не очень распиаренные певцы создают пародии на Бузову, таким образом, привлекая к себе внимание публики.
Вот и накануне в интернет попала пародия от Семена Фролова на новый клип знаменитости «Чемпион».
Надо отметить, что те кто относятся нейтрально к творчеству этой звезды, подчеркнули, что бывший участник «Дома-2» перегнул палку. У него получилась не Бузова, а какая-то Кончита Вурст.
Фролову напомнили, что пародии, по крайней мере, должны быть забавными, а не страшными.
Правда, хейтерам Ольги клип очень понравился и они отметили, что это именно то чувство, которое они испытывают, когда видят творчество Бузовой.
Пародия на Бузову @buzova86 (клип чемпион) по заказу телеканала Москва 24. Как вам?) Вся пародия на моём YouTube канале. Ссылка на канал в шапке профиля. Подписывайтесь на мой YouTube канал и смотрите скоро новые пародии, клипы, песни, приколы 😉#артист #заказартиста #шоумен @vecherniy_urgant @urgantcom @vdrobysh @malakhov007 @super.ru #ведущий #тамада #свадьба #музыкант #шоу #шоупрограмма #программа #заказ #бузова #клип #пародия #семенфролов #видео #прикол #ржач #смешно #фишка #угар #чемпионатмирапофутболу #россия #чемпион #режиссер #пародист #продюсер