Семен Фролов сделал мерзкую пародию на Ольгу Бузову и её клип «Чемпион»

Ведущая и певица Ольга Бузова сегодня невероятно знаменита.Понятно, что теперь её многие будут использовать в собственных интересах. Например, часто не очень распиаренные певцы создают пародии на Бузову, таким образом, привлекая к себе внимание публики.Вот и накануне в интернет попала пародия от Семена Фролова на новый клип знаменитости «Чемпион».Надо отметить, что те кто относятся нейтрально к творчеству этой звезды, подчеркнули, что бывший участник «Дома-2» перегнул палку. У него получилась не Бузова, а какая-то Кончита Вурст.Фролову напомнили, что пародии, по крайней мере, должны быть забавными, а не страшными.Правда, хейтерам Ольги клип очень понравился и они отметили, что это именно то чувство, которое они испытывают, когда видят творчество Бузовой.