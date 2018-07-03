Мария Шукшина обнародовала ДНК-тест

Наконец в истории домыслов и пересудов, длившейся полгода, поставлена точка. Во время своей беременности Зильбер неоднократно публично заявляла, что носит под сердцем внука Шукшиной и требовала от знаменитой династии материальной помощи. Кроме того, она обвиняла отца ребенка в рукоприкладстве. На все выпады Макар отвечал молчанием. Чтобы разобраться в ситуации, мудрая мать обратилась в Федеральное учреждение экспертизы и полученные результаты огласила.По ее словам, внуку рада, и обещает, что алименты мальчику Макар будет выплачивать регулярно. Шукшина выразила желание воспитывать внука в своей семье, но при условии, если на это даст согласие мать ребенка.