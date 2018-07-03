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Мария Шукшина обнародовала ДНК-тест

Результаты ДНК-теста на предмет отцовства сына актрисы Макара Касаткина обнародовала Мария Шукшина в личном микроблоге. Мальчик по имени Марк-Адам, которого в апреле родила бывшая девушка Макара Фрейя Зильбер, действительно является сыном Касаткина.

Мария Шукшина обнародовала ДНК-тест


Наконец в истории домыслов и пересудов, длившейся полгода, поставлена точка. Во время своей беременности Зильбер неоднократно публично заявляла, что носит под сердцем внука Шукшиной и требовала от знаменитой династии материальной помощи. Кроме того, она обвиняла отца ребенка в рукоприкладстве. На все выпады Макар отвечал молчанием. Чтобы разобраться в ситуации, мудрая мать обратилась в Федеральное учреждение экспертизы и полученные результаты огласила.

По ее словам, внуку рада, и обещает, что алименты мальчику Макар будет выплачивать регулярно. Шукшина выразила желание воспитывать внука в своей семье, но при условии, если на это даст согласие мать ребенка.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 16:10
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