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Глюкоза обнажается перед поклонниками

Певица Наталья Ионова известная под псевдонимом «Глюкоза» выложила в Instagram Stories откровенный снимок. Теперь фанаты певицы с нетерпением ждут от неё сексапильных фотографий.

Глюкоза обнажается перед поклонниками


Наталья Ионова опубликовала в сети кадры, сделанные во время очередной откровенной фотосессии. На последних фотографиях певица запечатлена в откровенном купальнике, у которого по бокам нет лямок. В этой одежде у звезды виднеется пышная грудь и аппетитные ягодицы. Причём наряд бежевого цвета придаёт ощущение, что Глюкоза позирует перед камерой нагишом.

Подобные кадры не могли оставить равнодушной требовательную публику. Поклонники певицы с нетерпением ждут очередных качественных снимков с откровенной фотосессии.

Глюкоза обнажается перед поклонниками
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 20:38
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