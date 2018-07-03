Глюкоза обнажается перед поклонниками

Наталья Ионова опубликовала в сети кадры, сделанные во время очередной откровенной фотосессии. На последних фотографиях певица запечатлена в откровенном купальнике, у которого по бокам нет лямок. В этой одежде у звезды виднеется пышная грудь и аппетитные ягодицы. Причём наряд бежевого цвета придаёт ощущение, что Глюкоза позирует перед камерой нагишом.Подобные кадры не могли оставить равнодушной требовательную публику. Поклонники певицы с нетерпением ждут очередных качественных снимков с откровенной фотосессии.