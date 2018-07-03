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Виктория Боня удивила дряблым животом и странными пятнами на теле

Бывшая участница популярного телепроекта "Дом-2" Виктория Боня ведёт очень активную жизнь в социальных сетях.

Надо отметить, что у себя в Инстаграме девушка выглядит настоящей красоткой без изъянов и лишних кило. Однако странным образом, в чужих микроблогах тело Вики буквально преображается, и часто далеко не в лучшую сторону.

Виктория Боня удивила дряблым животом и странными пятнами на теле

Например, на днях все увидели дряблый живот знаменитости, а также жуткие пятна на бедрах и какие-то синяки. Подписчики Виктории были просто шокированы, когда увидели всю эту неземную «красоту».

Виктория Боня удивила дряблым животом и странными пятнами на теле

А показала всё это подружка экс-участницы телестройки.

Ну, а самой Боне сегодня приходится уповать на многочисленные фоторедакторы, чтобы сделать себя более-менее симпатичной и приблизить к идеалу.

Виктория Боня удивила дряблым животом и странными пятнами на теле
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:28
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