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ФОМС озвучил рейтинг «отпускных» заболеваний

Фонд обязательного медицинского страхования озвучил свой рейтинг заболеваний, которыми болеют отпускники.

ФОМС озвучил рейтинг «отпускных» заболеваний


Россияне в отпускной период наиболее страдают от простуд, разнообразных травм и воспалений ушей и глаз.
Сотрудники ведомства подчеркивают, что в своем списке они учитывали лишь те болезни, которые «приобрели» соотечественники, отдыхая в РФ, т.е., на территории, где распространяется действие страхового полиса.

Первую «десятку» пополнили и дорожные аварии. Помимо этого, рейтинг наполнили солнечные ожоги и перегревы, укусы змей и клещей, ожоги, зубная боль, отравления и расстройства ЖКТ, а также заболевания сердечно-сосудистой системы.

Сотрудники ведомства напоминают: уезжая отдыхать в другой населенный пункт, нужно не забывать полис – он действителен во всех районах России и гарантирует бесплатную медпомощь.
 
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 21:40
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