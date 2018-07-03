ФОМС озвучил рейтинг «отпускных» заболеваний
Фонд обязательного медицинского страхования озвучил свой рейтинг заболеваний, которыми болеют отпускники.
Россияне в отпускной период наиболее страдают от простуд, разнообразных травм и воспалений ушей и глаз.
Сотрудники ведомства подчеркивают, что в своем списке они учитывали лишь те болезни, которые «приобрели» соотечественники, отдыхая в РФ, т.е., на территории, где распространяется действие страхового полиса.
Первую «десятку» пополнили и дорожные аварии. Помимо этого, рейтинг наполнили солнечные ожоги и перегревы, укусы змей и клещей, ожоги, зубная боль, отравления и расстройства ЖКТ, а также заболевания сердечно-сосудистой системы.
Сотрудники ведомства напоминают: уезжая отдыхать в другой населенный пункт, нужно не забывать полис – он действителен во всех районах России и гарантирует бесплатную медпомощь.
Россияне в отпускной период наиболее страдают от простуд, разнообразных травм и воспалений ушей и глаз.
Сотрудники ведомства подчеркивают, что в своем списке они учитывали лишь те болезни, которые «приобрели» соотечественники, отдыхая в РФ, т.е., на территории, где распространяется действие страхового полиса.
Первую «десятку» пополнили и дорожные аварии. Помимо этого, рейтинг наполнили солнечные ожоги и перегревы, укусы змей и клещей, ожоги, зубная боль, отравления и расстройства ЖКТ, а также заболевания сердечно-сосудистой системы.
Сотрудники ведомства напоминают: уезжая отдыхать в другой населенный пункт, нужно не забывать полис – он действителен во всех районах России и гарантирует бесплатную медпомощь.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 21:40