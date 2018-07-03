Сбербанк стал первым в России, адаптировавшим интернет-банк для незрячих
Доработанная в прошлом году система «Сбербанк-онлайн» для устройств с операционной системой iOS позволила адаптировать интернет-банк для незрячих клиентов. Это первый в России банк, реально подготовивший базу для удобства клиентов с плохим зрением и незрячих людей.
Новая технология является частью специальной эко-программы «Особенный банк», нацеленной на создание комфортных условий для обслуживания клиентов с инвалидностью. Принцип действия интернет-банка для незрячих основан на том. что экранный диктор голосом сопровождает все финансовые операции, которые осуществляет клиент.
К этой услуге привязаны переводы, платежи, оплата по кредиту и другие операционные банковские действия. Голосовое сопровождение как путеводитель помогает незрячим клиентам справиться с банковскими операциями самостоятельно.
Новая технология является частью специальной эко-программы «Особенный банк», нацеленной на создание комфортных условий для обслуживания клиентов с инвалидностью. Принцип действия интернет-банка для незрячих основан на том. что экранный диктор голосом сопровождает все финансовые операции, которые осуществляет клиент.
К этой услуге привязаны переводы, платежи, оплата по кредиту и другие операционные банковские действия. Голосовое сопровождение как путеводитель помогает незрячим клиентам справиться с банковскими операциями самостоятельно.
Экономика / Главные новости
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 20:38