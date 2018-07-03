Поклонники Яны Рудковской раскритиковали ее из-за маленького размера обуви
Звезда часто любит показывать поклонникам модные тренды, но сейчас поклонники отметили, что она промахнулась со стилем. Они раскритиковали Яну Рудковскую из-за маленького размера обуви после просмотра видео в Instagram.
Продюсер позировала перед камерой сидя возле магазина Dior, пока думала о названии такого досуга. Подписчики сразу стали обсуждать наряд светской львицы, обратив внимание на мизинец ноги, который просто не поместился в элитной обуви. Такой нюанс стал причиной для дискуссии, после чего некоторые лица стали упоминать о правилах высшего света, которые так пропагандирует Яна Рудковская.
Пользователи сетей посоветовали знаменитости выбирать бренды подходящих размеров, потому что сейчас они испортили ее внешний вид. Сама звезда редко показывает ноги, предпочитая делать их идеальными с помощью фотошопа, но сейчас многие люди заметили кучу недостатков, требующих коррекции.
Продюсер позировала перед камерой сидя возле магазина Dior, пока думала о названии такого досуга. Подписчики сразу стали обсуждать наряд светской львицы, обратив внимание на мизинец ноги, который просто не поместился в элитной обуви. Такой нюанс стал причиной для дискуссии, после чего некоторые лица стали упоминать о правилах высшего света, которые так пропагандирует Яна Рудковская.
Пользователи сетей посоветовали знаменитости выбирать бренды подходящих размеров, потому что сейчас они испортили ее внешний вид. Сама звезда редко показывает ноги, предпочитая делать их идеальными с помощью фотошопа, но сейчас многие люди заметили кучу недостатков, требующих коррекции.