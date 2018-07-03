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Подсчитана продолжительность жизни на пенсии после повышения пенсионного возраста

Эксперты высшей школы экономики после проведения аналитических работ подсчитали, какова в среднем предполагаемая продолжительность жизни на пенсии после того, как будет повышен пенсионный возраст.

Подсчитана продолжительность жизни на пенсии после повышения пенсионного возраста


По результатам подсчетов, мужчины проживут на пенсии 14 лет и 6 месяцев, а женщины примерно 23 года. Выводы и расчеты ученых-экономистов содержатся в докладе «Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию».
Эксперты настаивают, что повышение пенсионного возраста экономически объективно, что связывать этот процесс с продолжительностью жизни не всегда правильно, потому что в каждом случае все очень индивидуально. И потом: чем активнее жизнь, тем она насыщенней. И возможно – длиннее.

А если вернуться к цифрам, то в 2020 году женщины пойдут на пенсию в 56 лет, а мужчины в 61 год: реформа будет осуществляться поэтапно.
 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 16:26
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