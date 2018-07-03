Подсчитана продолжительность жизни на пенсии после повышения пенсионного возраста

По результатам подсчетов, мужчины проживут на пенсии 14 лет и 6 месяцев, а женщины примерно 23 года. Выводы и расчеты ученых-экономистов содержатся в докладе «Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию».Эксперты настаивают, что повышение пенсионного возраста экономически объективно, что связывать этот процесс с продолжительностью жизни не всегда правильно, потому что в каждом случае все очень индивидуально. И потом: чем активнее жизнь, тем она насыщенней. И возможно – длиннее.А если вернуться к цифрам, то в 2020 году женщины пойдут на пенсию в 56 лет, а мужчины в 61 год: реформа будет осуществляться поэтапно.