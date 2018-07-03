В Дюссельдорфе сотрудник аэропорта ранил ножом коллегу

Сегодня утром один из охранников дюссельдорфского аэропорта подвергся нападению со стороны своего коллеги: тот набросился на пострадавшего с канцелярским ножиком и нанес колотые раны в область головы.Раненого экстренно доставили в госпиталь и прооперировали. Он выжил.Немецкие правоохранители арестовали подозреваемого. Как полагает следствие, охранник, возможно, страдает психическим расстройством.