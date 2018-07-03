В Дюссельдорфе сотрудник аэропорта ранил ножом коллегу
Прямо в аэропорту Дюссельдорфа охранник напал с ножом на коллегу и нанес ему колотые раны.
Сегодня утром один из охранников дюссельдорфского аэропорта подвергся нападению со стороны своего коллеги: тот набросился на пострадавшего с канцелярским ножиком и нанес колотые раны в область головы.
Раненого экстренно доставили в госпиталь и прооперировали. Он выжил.
Немецкие правоохранители арестовали подозреваемого. Как полагает следствие, охранник, возможно, страдает психическим расстройством.
Сегодня утром один из охранников дюссельдорфского аэропорта подвергся нападению со стороны своего коллеги: тот набросился на пострадавшего с канцелярским ножиком и нанес колотые раны в область головы.
Раненого экстренно доставили в госпиталь и прооперировали. Он выжил.
Немецкие правоохранители арестовали подозреваемого. Как полагает следствие, охранник, возможно, страдает психическим расстройством.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 15:43