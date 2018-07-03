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В Дюссельдорфе сотрудник аэропорта ранил ножом коллегу

Прямо в аэропорту Дюссельдорфа охранник напал с ножом на коллегу и нанес ему колотые раны.

В Дюссельдорфе сотрудник аэропорта ранил ножом коллегу


Сегодня утром один из охранников дюссельдорфского аэропорта подвергся нападению со стороны своего коллеги: тот набросился на пострадавшего с канцелярским ножиком и нанес колотые раны в область головы.

Раненого экстренно доставили в госпиталь и прооперировали. Он выжил.

Немецкие правоохранители арестовали подозреваемого. Как полагает следствие, охранник, возможно, страдает психическим расстройством.
 
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В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 15:43
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