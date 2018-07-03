АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпоха палеолита стала трамплином для развития технологий человечества
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Поклонники назвали Игоря Акинфеева супергероем после победы российских футболистов на ЧМ

Поклонники назвали Игоря Акинфеева супергероем после победы российских футболистов на ЧМ. “Золотой вратарь ” команды совершил подвиг, защитив ворота от 100% гола соперников.

Они также пытаются разгадать секреты успеха спортсмена, написав много лестных сообщений в сетях. Некоторые болельщики не сомневаются, что он может расширяться в пространстве и занимает ворота, а также назвали его Шивой, способным отбить все мячи.

Поклонники назвали Игоря Акинфеева супергероем после победы российских футболистов на ЧМ


Пользователи сетей даже рассмотрели в движениях Игоря Акинфеева элементы танцев казаков, после чего заговорили о “ноге бога”. Фанаты сразу назвали футболиста царем и заочно вручили ему атрибуты власти, а шутники связали его махи с движениями кота. Сейчас многие люди стали заниматься растяжками на стадионе и даже хотят увековечить имя своего кумира с помощью памятника.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Спорт
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники назвали Игоря Акинфеева супергероем
Из-за дождя норильчан напугали слухами о выбросах
В Швеции основали премию по литературе,
Австралийка может навсегда лишиться зрения после
Сбербанк стал первым в России, адаптировавшим
Глюкоза обнажается перед поклонниками
Наркозависимая Милана Кержакова грозилась
Крушение парома в Индонезии: Погибли пассажиры
Муцениеце рассказала о состоянии здоровья
Поклонники Яны Рудковской раскритиковали ее из-за
Модель Белла Хадид снялась на пляже топлес для
Анна Седокова призналась, что у нее впервые в
Стало известно имя убийцы Тупака спустя 22 года
Николь Кидман разочаровала поклонников блеклым
Кислород в атмосфере кометы Чурюмова-Герасименка
В Аргентине камера наблюдения запечатлела
Сара Джессика Паркер поразила фигурой в купальнике
Поклонники не узнали упитанную Понаровскую на
Настя Каменских рассказала поклонникам о желании
Робби Уильямс считает, что у него аутизм
Максим Виторган и Татьяна Арнтгольц стали парой в
Миле Кунис не дают спокойно жить слухи о ней самой
Мусульмане набросились на Анастасию Решетову
Транжирой в монаршей семье оказался принц Чарльз
Главных героев «Во все тяжкие» задействуют в
Поклонники обвинили рэпера T-Killah в обмане с
В Аккре 20 школьников были госпитализированы
Мятая грудь Кэти Холмс шокировала посетителей
Знаменитого музыканта Алана Лонгмьюира погубила
Призрак Веры Глаголевой разрушил дорогой особняк
Просмотреть все новости