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В Швеции основали премию по литературе, альтернативную Нобелевской

После объявления шведской академии о переносе вручения Нобелевской премии по литературе на 2019 год была созвана новая академия из писателей, ученых и деятелей культуры, которая основала альтернативную Нобелевской премию.

В Швеции основали премию по литературе, альтернативную Нобелевской


В Шведской академии разгорелся скандал вокруг супруга одной из членов академии Катарины Фростенсол – Жана-Клода-Арно. Его обвинили в сексуальных домогательствах, а также разглашении имени нобелевского лауреата. Именно это событие повлияло на решение академии не вручать премию в 2018 году.

Новая академия призывает номинироваться авторов из любой страны, и условием участия в конкурсе должны быть два опубликованных за последние десять лет произведения. После вручения альтернативной премии академия будет распущена как временно созданная организация. Напомним, что в 2017 году нобелевскую премию по литературе получил британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро.
 
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Культура
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 20:50
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