В Швеции основали премию по литературе, альтернативную Нобелевской

В Шведской академии разгорелся скандал вокруг супруга одной из членов академии Катарины Фростенсол – Жана-Клода-Арно. Его обвинили в сексуальных домогательствах, а также разглашении имени нобелевского лауреата. Именно это событие повлияло на решение академии не вручать премию в 2018 году.Новая академия призывает номинироваться авторов из любой страны, и условием участия в конкурсе должны быть два опубликованных за последние десять лет произведения. После вручения альтернативной премии академия будет распущена как временно созданная организация. Напомним, что в 2017 году нобелевскую премию по литературе получил британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро.