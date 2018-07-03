Австралийка может навсегда лишиться зрения после использования старой туши для глаз
Австралийка может навсегда лишиться зрения после использования старой туши для глаз. Женщина решила сделать макияж перед приездом своих наследниц, но не обратила внимания на такие нюансы.
Пострадавшая особа редко пользовалась косметикой и 20 лет хранила тушь, накрасив ею ресницы. Затем женщина не смогла открыть покрасневшие глаза, и была вынуждена обратиться за помощью к врачам. Они сразу нашли виновника проблемы, но пока журналисты не знают о результатах лечения.
Информация просочилась в сети, а пользователи стали активно обсуждать возникшую ситуацию. Многие люди не понимали, как эта дама могла использовать засохшую косметику, даже не зная о сроках годности. Некоторые особы пожалели австралийку, которая могла просто не обратить внимания на такие мелочи из-за спешки.
Пострадавшая особа редко пользовалась косметикой и 20 лет хранила тушь, накрасив ею ресницы. Затем женщина не смогла открыть покрасневшие глаза, и была вынуждена обратиться за помощью к врачам. Они сразу нашли виновника проблемы, но пока журналисты не знают о результатах лечения.
Информация просочилась в сети, а пользователи стали активно обсуждать возникшую ситуацию. Многие люди не понимали, как эта дама могла использовать засохшую косметику, даже не зная о сроках годности. Некоторые особы пожалели австралийку, которая могла просто не обратить внимания на такие мелочи из-за спешки.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:40