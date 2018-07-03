Австралийка может навсегда лишиться зрения после использования старой туши для глаз

Пострадавшая особа редко пользовалась косметикой и 20 лет хранила тушь, накрасив ею ресницы. Затем женщина не смогла открыть покрасневшие глаза, и была вынуждена обратиться за помощью к врачам. Они сразу нашли виновника проблемы, но пока журналисты не знают о результатах лечения.Информация просочилась в сети, а пользователи стали активно обсуждать возникшую ситуацию. Многие люди не понимали, как эта дама могла использовать засохшую косметику, даже не зная о сроках годности. Некоторые особы пожалели австралийку, которая могла просто не обратить внимания на такие мелочи из-за спешки.