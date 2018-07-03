Николь Кидман разочаровала поклонников блеклым нарядом на светском мероприятии

Звезда позировала перед камерами в сиреневом бренде от Fendi, дополненном ажурным воротником и манжетами. Она сразу напомнила гостям скромную девушку из провинции прошлого века, но подписчики назвали образ Николь Кидман провалом.Пользователи сетей отметили, что очаровательная блондинка просто сливается с таким нарядом, сделавшим ее похожим на бабушку. Они посоветовали артистке сменить стилиста, пожелав ей позитивного настроения и творческих успехов.