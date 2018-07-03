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Николь Кидман разочаровала поклонников блеклым нарядом на светском мероприятии

Актриса всегда была для поклонников образцом стиля, но их мнение изменилось после просмотра фото в Instagram. Николь Кидман разочаровала людей блеклым нарядом на светском мероприятии, сделанным в стиле 40-х годов.

Звезда позировала перед камерами в сиреневом бренде от Fendi, дополненном ажурным воротником и манжетами. Она сразу напомнила гостям скромную девушку из провинции прошлого века, но подписчики назвали образ Николь Кидман провалом.

Николь Кидман разочаровала поклонников блеклым нарядом на светском мероприятии


Пользователи сетей отметили, что очаровательная блондинка просто сливается с таким нарядом, сделавшим ее похожим на бабушку. Они посоветовали артистке сменить стилиста, пожелав ей позитивного настроения и творческих успехов.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:30
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