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Главных героев «Во все тяжкие» задействуют в спин-оффе телесериала

Режиссер Винс Гиллиан приложит все усилия, чтобы привлечь к съемкам в спин-оффе актеров, которые исполнили основные роли в сериале «Во все тяжкие» Аарона Пола и Брайана Крэнстона.

Главных героев «Во все тяжкие» задействуют в спин-оффе телесериала


Гиллиан хочет вернуть в ленту главных героев известного фильма - Джесси Пинкмане и Уолтера Уайта. Крэнстон и Пол заявляют, что готовы принять участие в съемках «Лучше звоните Солу». Актеры убеждены, если режиссер желает вернуть главных героев фильма, то на это есть уважительная причина. Брайан и Аарон с ностальгией вспоминают съемки телесериала «Во все тяжкие». Знаменитости часто с улыбкой вспоминают о съемках, которым отдали 7 лет жизни. Популярный сериал вышел в прокат в 2008 году. Лента состоит из 5 сезонов, где 62 серии. Фильм вызывал большой интерес у зрителей.

В нем рассказывается о химике, которому доктора поставили смертельный диагноз, а именно рак легких. Применяя знания химии, он делает наркотики. Уолтер Уайт решился на незаконную деятельность, так как очень нуждался в деньгах. Помощь в этом химику оказывает Джесси Пинкман.
 
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Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:10
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