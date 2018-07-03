Главных героев «Во все тяжкие» задействуют в спин-оффе телесериала

Гиллиан хочет вернуть в ленту главных героев известного фильма - Джесси Пинкмане и Уолтера Уайта. Крэнстон и Пол заявляют, что готовы принять участие в съемках «Лучше звоните Солу». Актеры убеждены, если режиссер желает вернуть главных героев фильма, то на это есть уважительная причина. Брайан и Аарон с ностальгией вспоминают съемки телесериала «Во все тяжкие». Знаменитости часто с улыбкой вспоминают о съемках, которым отдали 7 лет жизни. Популярный сериал вышел в прокат в 2008 году. Лента состоит из 5 сезонов, где 62 серии. Фильм вызывал большой интерес у зрителей.В нем рассказывается о химике, которому доктора поставили смертельный диагноз, а именно рак легких. Применяя знания химии, он делает наркотики. Уолтер Уайт решился на незаконную деятельность, так как очень нуждался в деньгах. Помощь в этом химику оказывает Джесси Пинкман.