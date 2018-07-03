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Призрак Веры Глаголевой разрушил дорогой особняк актрисы

Дочь покойной Веры Глаголевой сообщила, что дом мамы под воздействием мистического урагана превратился в развалины. Неожиданно сильный шторм разрушил строение, дома по соседству остались целыми.

Призрак Веры Глаголевой разрушил дорогой особняк актрисы


Поклонники Веры Глаголевой считают, что дорогой особняк разрушил призрак актрисы. Пользователи сети, обсуждавшие причину разрушения дома, решили, что актриса осталась недовольна тем, как её наследники распоряжаются имущество, таким образом она решила их проучить. Что удивительно, от урагана сильно пострадал именно особняк Веры Глаголевой, который находится на Рублёвке, а остальные дома, находящиеся неподалёку, получили незначительные повреждения.

Стоит отметить, что дом Веры Глаголевой был уникальным, крыша на нём была изготовлена из тонкого стекла, чтобы в жилище проникало, как можно больше света. К тому же при строительстве особняка были применены архитектурные решения по задумке Веры Глаголевой.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 19:50
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